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У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал

Відомо про двох постраждалих, евакуйовано 37 людей.

Фото: ДСНС

У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. Це сталося 16 березня о 06:16.

Фото: ДСНС

Рятувальники евакуювали 37 людей, із них двоє – травмовані, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається", – повідомляють у ДСНС.

Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.

На місці події залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС, зокрема психологи Служби порятунку.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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