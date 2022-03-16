Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені

У ніч на 16 березня ворог обстріляв населені пункти Одещини - обійшлось без жертв, втім є двоє поранених. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Наразі потерпілим надають медичну допомогу.

Братчук зазначив, що мета ворога – пробити систему протиповітряної оборони Одеси, щоби потім її виявити та знищити.

Водночас, за його словами, кораблі Чорноморського флоту нікуди не поділись: вони курсують та перегруповуються. Дуже високою залишається ймовірність ракетних ударів по регіону. Проте українські сили оборони готові давати відсіч, зазначив Братчук.

У Вінниці ніч минула також не спокійно. О четвертій ранку в місті було чути два вибухи. Наразі інформація щодо цього уточнюється.