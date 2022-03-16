24 ОМБр розбила на Луганщині підрозділ окупантів разом з особовим складом
24 ОМБр розбила на Луганщині підрозділ окупантів разом з особовим складом
Стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити, – член Політбюро КПК
Стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити, – член Політбюро КПК
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ГоловнаСуспільствоВійна

Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені

Ситуація залишається контрольованою. 

Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У ніч на 16 березня ворог обстріляв населені пункти Одещини - обійшлось без жертв, втім є двоє поранених. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Наразі потерпілим надають медичну допомогу.

Братчук зазначив, що мета ворога – пробити систему протиповітряної оборони Одеси, щоби потім її виявити та знищити.

Водночас, за його словами, кораблі Чорноморського флоту нікуди не поділись: вони курсують та перегруповуються. Дуже високою залишається ймовірність ракетних ударів по регіону. Проте українські сили оборони готові давати відсіч, зазначив Братчук.

У Вінниці ніч минула також не спокійно. О четвертій ранку в місті було чути два вибухи. Наразі інформація щодо цього уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також