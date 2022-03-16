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ЗСУ вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів - Генеральний штаб

А на окремих напрямках - перейти у контрнаступ

ЗСУ вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів - Генеральний штаб
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

На ранок 16 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Про це повідомляє Генеральний штаб. Там зазначають, що Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

За даними Генштабу, за підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Водночас авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Як зазначає Генштаб, окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

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