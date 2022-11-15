Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії, - ГУР

Армії “кухаря Путіна” Пригожина й голови Чечні Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО з посиланням на інтерв'ю його представника Андрія Черняка для РБК - Україна.

Пізніше Кремль знайшов їм застосування й під час війни проти України.

“Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії”, – пояснив Андрій Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація “добре навчених й хоробрих” кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості “загороджувальних загонів”, які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Наразі основним завданням армії Кадирова є залякування росіян.

Нагадаємо, за словами Ходорковського, власник ПВК "Вагнера" стоїть за призначенням Суровікіна куратором війни, Пригожин отримує дедалі більший вплив.