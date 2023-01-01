140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли житловий сектор та пожежну частину в Очакові

Чергова диспетчерка, яка знаходилась на робочому місці, залишилась неушкодженою.

Росіяни обстріляли житловий сектор та пожежну частину в Очакові

Російські військові завдали чергового масштабного обстрілу по місту Очаків, що у Миколаївській області. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.

"Ворог намагається нас залякати і не цурається використовувати різноманітні методи та види озброєння, не стидаючись порушувати міжнародні правила та права. Спляче місто обстрілює в перші години нового 2023 року. Так, близько п’ятої години ранку, росіяни вкотре вдались до терору і обстріляли м. Очаків Миколаївського району області. Снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22 державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража", - йдетьсяв повідомленні.

Рятувальники зазначили, що особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста.

Чергова диспетчерка, яка знаходилась на робочому місці, залишилась неушкодженою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також