Було відпрацьовано також побудову кругової оборони міст.

На півночі Рівненської області українські військові продовжують навчання та побудову укріплень.

Про це повідомляє у Телеграм голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Вчора працював на півночі області. Все спокійно. Кордон непорушний. Провели спільно з військовими ОУВ "Волинь" практичні навчання. У них були задіяні голови районних військових адміністрацій та правоохоронні структури", - написав Коваль.

За його словами, також було відпрацьовано побудову кругової оборони міст. Заходи проходили у взаємодії з Нацполіцією, СБУ, Нацгвардією та прикордонниками.

"Проговорили основні бойові задачі по захисту кордону. Рівненська область укріплюється щодня", - додав Коваль.

Раніше Коваль повідомив, що у Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.