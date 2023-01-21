На півночі Рівненської області українські військові продовжують навчання та побудову укріплень.
Про це повідомляє у Телеграм голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Вчора працював на півночі області. Все спокійно. Кордон непорушний. Провели спільно з військовими ОУВ "Волинь" практичні навчання. У них були задіяні голови районних військових адміністрацій та правоохоронні структури", - написав Коваль.
За його словами, також було відпрацьовано побудову кругової оборони міст. Заходи проходили у взаємодії з Нацполіцією, СБУ, Нацгвардією та прикордонниками.
"Проговорили основні бойові задачі по захисту кордону. Рівненська область укріплюється щодня", - додав Коваль.
Раніше Коваль повідомив, що у Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.