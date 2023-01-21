Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
ГоловнаСуспільствоВійна

На Рівненщині провели військові навчання з охорони кордону

Було відпрацьовано також побудову кругової оборони міст.

На Рівненщині провели військові навчання з охорони кордону
Фото: Скрін з відео

На півночі Рівненської області українські військові продовжують навчання та побудову укріплень.

Про це повідомляє у Телеграм голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Вчора працював на півночі області. Все спокійно. Кордон непорушний. Провели спільно з військовими ОУВ "Волинь" практичні навчання. У них були задіяні голови районних військових адміністрацій та правоохоронні структури", - написав Коваль.

За його словами, також було відпрацьовано побудову кругової оборони міст. Заходи проходили у взаємодії з Нацполіцією, СБУ, Нацгвардією та прикордонниками.

"Проговорили основні бойові задачі по захисту кордону. Рівненська область укріплюється щодня", - додав Коваль.

Раніше Коваль повідомив, що у Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також