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За добу Збройні сили знищили 690 росіян, 2 танки, 2 літаки і 4 гелікоптери

Окупанти обороняються на чотирьох напрямках.

За добу Збройні сили знищили 690 росіян, 2 танки, 2 літаки і 4 гелікоптери
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
  • РСЗВ – 448 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 289 (+2) од,
  • гелікоптерів – 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 194 (+1).

Нагадаємо, українські оборонці цієї ночі знищили ще три ворожих вертольоти.

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