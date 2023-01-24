За добу Збройні сили знищили 690 росіян, 2 танки, 2 літаки і 4 гелікоптери

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 152 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,

артилерійських систем – 2 148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 194 (+1).

Нагадаємо, українські оборонці цієї ночі знищили ще три ворожих вертольоти.