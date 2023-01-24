За добу Збройні сили знищили 690 росіян, 2 танки, 2 літаки і 4 гелікоптери

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 152 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 194 (+1).
Нагадаємо, українські оборонці цієї ночі знищили ще три ворожих вертольоти.