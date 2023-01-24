Окупанти перепрофільовують приватні лікарні на Херсонщині у військові госпіталі

Російські окупанти закривають приватні лікарні на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“На жаль, ця інформація підтверджується. У мене особисто є інформація про можливе закриття семи медичних закладів. Вони будуть або переводити, або перепрофільовувати їх у військові госпіталі. Переводити переважно... у Генічеський район”, – розповів він.

Таким чином гуманітарна ситуація на захоплених територіях Херсонщини дедалі погіршується: окупанти обмежують доступ людей до медичних послуг.

Нагадаємо, з початку січня значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців російської армії на тимчасово окупованій частині Херсонської області.