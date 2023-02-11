Фінляндія сподівається на вступ до НАТО до липневого саміту альянсу

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сподівається, що Фінляндія та Швеція зможуть стати членами НАТО ще до липневого саміту у Вільнюсі.

Про це Нііністьо сказав в інтерв’ю STT.

Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту Альянсу у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань. Нііністьо нагадав, що навесні 2022 року Гельсінкі і Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу.

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни Альянсу також здивовані", - зазначив президент.

Нііністьо висловився за те, аби і далі рухатися до членства у парі зі Швецією, попри те, що Туреччина нібито готова швидше ратифікувати членство Фінляндії.

Нагадаємо, що 7 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Фінляндія як і раніше має намір вступити в НАТО разом зі Швецією. Окремий вступ не планується.

ЗМІ повідомили, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше березня, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами.