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Фінляндія сподівається на вступ до НАТО до липневого саміту альянсу

Гельсінкі планує вступ разом із Швецією.

Фінляндія сподівається на вступ до НАТО до липневого саміту альянсу
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сподівається, що Фінляндія та Швеція зможуть стати членами НАТО ще до липневого саміту у Вільнюсі.

Про це Нііністьо сказав в інтерв’ю STT.

Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту Альянсу у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань. Нііністьо нагадав, що навесні 2022 року Гельсінкі і Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу. 

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни Альянсу також здивовані", - зазначив президент. 

Нііністьо висловився за те, аби і далі рухатися до членства у парі зі Швецією, попри те, що Туреччина нібито готова швидше ратифікувати членство Фінляндії. 

Нагадаємо, що 7 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Фінляндія як і раніше має намір вступити в НАТО разом зі Швецією. Окремий вступ не планується.

ЗМІ повідомили, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше березня, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами. 

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