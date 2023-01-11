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Уранці окупанти обстріляли з мінометів громаду на Сумщині

Пошкоджено будинок, люди не постраждали.

Уранці окупанти обстріляли з мінометів громаду на Сумщині
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Сьогодні вранці російські військові обстріляли з мінометів Зноб-Новгородську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, ніч на Сумщині минула без обстрілів.

“Але вранці, близько 8 години, росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 прильотів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

 

Нагадаємо, 10 січня російські окупаційні війська завдали 33 удари по Великописарівській та Есманській громадах Сумської області.

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