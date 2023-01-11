Кулеба вважає, що Німеччина ухвалить рішення передати Україні танки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина згодом ухвалить рішення передати Україні бойові танки. Поки що Україна просить прискорити прийняття такого рішення та дозволити це іншим країнам, які готові передавати свої танки німецького виробництва.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю ARD.

«Ми хочемо чесного підходу до танкового питання, без зволікань. Як ми дізналися за останні десять місяців, це станеться в будь-якому випадку – це лише питання часу. Навіщо мучити себе, нас і всіх, а не просто, не зволікаючи, прийняти рішення, яким можна пишатися?», - запитав міністр.

На думку Кулеби, якщо Німеччина й має нині якесь обґрунтування не постачати Україні танки, то вона все одно зробить це у майбутньому. Так було зі самохідними гаубицями, з протиповітряною системою IRIS-T і нещодавно з БМП Marder і системою ППО Patriot, нагадав він. І заперечив, що нове рішення може призвести до загострення, адже саме Росія загострює ситуацію, коли захоче.

«Але кожен день прийняття рішень у Берліні чи інших столицях також означає, що хтось гине на фронті через брак артилерії чи танків. Це означає, що російські найманці «Вагнера» продовжать наступ і зможуть захопити наші окопи. Те, що є днем дебатів у Берліні, є також днем страху, страждань, болю, а подекуди й смерті для українських цивільних та військових», - дорікнув він.

Кулеба також закликав німецький уряд надати «добро» іншим країнам передати техніку німецького виробництва Україні.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща вирішила надати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard. Це рішення було ухвалено в межах міжнародної коаліції.

Україна очікує від союзників обʼєднаного рішення щодо передачі німецьких танків Leopard, повідомив президент Володимир Зеленський.