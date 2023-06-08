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У Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів площі. 68% із них – окуповані

Росіяни не допомагають цивільним на окупованих територіях. 

У Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів площі. 68% із них – окуповані
Фото: Пресслужба ДСНС

Станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований.

Середній рівень підтоплення в області – 5,61 м. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у відеозверненні.

Допомога мешканцям триває. 

"Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація", – сказав він.

Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчаосвих пунктах допомоги люди забезпечені необхідним.

На лівому березі ситуація надвзичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись. 

Нагадаємо, вчора вдалося врятувати родину з двома маленькими дітьми з окупованих Олешок. Жінка і діти сиділи на даху, без води і допомоги. Українським військовим вдалось скинути їм із безпілотника воду, а поліції – вивезти їх. 

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