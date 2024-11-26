Росія виключить "Талібан" зі списку терористичних організацій і обіцяє інвестиції

До російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух "Талібан" зі списку терористичних організацій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Документ дозволить прибрати організацію з переліку, якщо та "припинила провадження діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання та підтримку тероризму". Рішення має ухвалити суд.

25 листопада секретар Ради безпеки Сергій Шойгу перебував із візитом в Афганістані і заявив на зустрічі з талібами, що російський уряд "перейшов до завершальної стадії виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій".

За словами Шойгу, Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промисловість, сільське господарство, енергетику та гірничодобувну промисловість Афганістану. Також Росія оголосила про плани зниження або скасування мит на афганські товари, майбутній спільний бізнес-форум і угоду про транспортну співпрацю. Таліби "високо оцінили" підтримку Росії та "вітають" її інвестиції.