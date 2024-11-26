Росія виключить "Талібан" зі списку терористичних організацій і обіцяє інвестиції

До російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух "Талібан" зі списку терористичних організацій.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.
Документ дозволить прибрати організацію з переліку, якщо та "припинила провадження діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання та підтримку тероризму". Рішення має ухвалити суд.
25 листопада секретар Ради безпеки Сергій Шойгу перебував із візитом в Афганістані і заявив на зустрічі з талібами, що російський уряд "перейшов до завершальної стадії виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій".
За словами Шойгу, Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промисловість, сільське господарство, енергетику та гірничодобувну промисловість Афганістану. Також Росія оголосила про плани зниження або скасування мит на афганські товари, майбутній спільний бізнес-форум і угоду про транспортну співпрацю. Таліби "високо оцінили" підтримку Росії та "вітають" її інвестиції.
- У Росії рух "Талібан" був визнаний терористичною організацією ще в 2003 році, після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН.
- У жовтні 2021 року Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення Талібану зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН. Однак Росія продовжує співпрацювати з представниками "Талібану", запрошує їх до Москви і перебуває в контакті з ними в самому Афганістані.
- У липні 2021 року представники руху "Талібан" приїжджали до Москви на переговори. Після них глава МЗС Сергій Лавров сказав, що зроблені талібами заяви дозволяють говорити, що це "адекватні люди". Менш як через місяць, 15 серпня, "Талібан" оголосив про закінчення війни в Афганістані та повне захоплення влади. Після цього таліби знову приїхали до Москви в жовтні, а потім приїжджали до Росії ще кілька разів – у 2022 та 2023 роках.
- У липні 2024 Путін назвав "Талібан" "союзниками у боротьбі з тероризмом".
- Як відомо, країни Заходу не визнають "Талібан" законним урядом Афганістану.