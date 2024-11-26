У Коста-Риці розбився невеликий літак, 5 осіб загинуло

У Коста-Риці розбився невеликий літак із шістьма людьми на борту, п'ятеро з них загинули, повідомляє DW з посиланням на Червоний Хрест.

Аварія сталася вчора на південний схід від столиці центральноамериканської країни Сан-Хосе.

“Літак, який вилетів з Тортугеро, мав приземлитися в аеропорту Тобіас Боланос на схід від Сан-Хосе, але через погані погодні умови йому довелося прямувати в аеропорт Хуан Сантамарія”, ‒ зазначає видання.

Повідомляється, що 31-річна жінка перебуває у важкому стані.

Літак Cessna 206 Stationair розбився біля гори Піко-Бланко після полудня, втративши зв’язок і зникнувши з радарів.

Пошуково-рятувальні групи виявили уламки літака на схилі гори та прибули на місце аварії після кількох годин спроб дістатися до крутих лісистих схилів.

Офіційного звіту про причини аварії поки що немає.

Усі пасажири літака були вихідцями з Коста-Рики та працювали в туристичних компаніях.