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12 британських військових постраждали в автокатастрофі в Естонії

Вони – учасники місії Operation Carbit. 

12 британський військових постраждали в аварії з шістьма автомобілями в Естонії. Вісьмох із них, яка мали найсильніші ушкодження, повітрям відправили на батьківщину, в госпіталь Королеви Єлизавети, що належить Королівському центру оборонної медицини. Ці військові – учасники місії Operation Carbit, покликаної посилити східний фланг НАТО перед лицем російської агресії. В аварію вони потрапили в трьох військових мінібусах у п'ятницю вдень, пише The Telegraph

Загалом госпіталізували 17 людей: п'ятьох людей з BMW і 12 військових з двох автобусів, повідомляла естонська газета Postimees. Війська їхали по автомагістралі під час хуртовини в північному повіті Іда-Віру – неподалік кордону з росіянами. 

"П’ятьох з тих пір виписали, а троє перебувають у стані догляду в Королівському центрі оборонної медицини лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Бажаємо їм усім швидкого одужання", – прокоментував речник британського Міністерства оборони. 

Спершу Volvo в'їхала в BMW, за кермом якої була 62-річна жінка. Це призвело до зіткнення чотирьох інших авто –мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував у напрямку Нарви, за кермом якого був 65-річний чоловік, і трьох мікроавтобусів Toyota Proace, які перевозили британських військ до Тапи, найбільшої військової бази в Естонії.

В рамках Operation Carbit в Естонії перебувають близько дев'ятисот британських військових. Також є війська Данії, Франції та Естонії. 

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