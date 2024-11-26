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Унаслідок шторму в Британії є загиблі

Є дані про кількох жертв ДТП, але точно неясно, чи спричинила їх погода. 

Унаслідок шторму в Британії є загиблі
У Британії через шторм вийшли з берегів річки
Фото: скріншот

У Великій Британії внаслідок шторму Берт загинули щонайменше троє людей. 75-річний Брайан Перрі зник, коли вигулював собаку на північному заході Уельсу. Його тіло знайшли в неділю. У суботу вдень водій років вісімдесяти в'їхав у брід на Кохілл Лейн у Фулріджі, Ланкашир. Його терміново доставили в лікарню, де він згодом помер. Жінку, теж віком за вісімдесят, доставили до лікарні, але її стан оцінюється як стабільний, пише Times.

Є інформація про ще двох жертв ДТП, але невідомо точно, чи пов'язано це зі штормом. Температура почала знижуватися ще на початку минулого тижня, а потім почалися сильні снігопади. 

У неділю без електроенергії залишилися десятки тисяч осель. Деякі річки вийшли з берегів, зокрема Северн. Близько 4000 домогосподарств постраждали в Мідленсі, південно-західній Англії та південному Уельсі, тоді як 27 000 будинків постраждали на північному сході, у Йоркширі та північному Лінкольнширі.

Жителі південного Уельсу дорікнули владі за недостатню підготовку до стихії, особливо враховуючи, що подібне вже сталося у 2020 році, коли вирував шторм Денніс. 

"Одна річ, яку я вважаю жахливою: де були попередження? Ніхто нічого не чув взагалі", – прокоментував один з мешканців Джон Покетт. 

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