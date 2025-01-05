Також постраждав житловий будинок та господарчі приміщення.

Сьогодні о 14:45 російський безпілотник влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі Харкова.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Попередньо, окупанти застосували безпілотник "Молния-1". Внаслідок удару пошкоджено будинок. Обійшлося без постраждалих.

"Сьогодні близько 12:15 окупанти вдарили FPV-дроном по с. Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Вибух пошкодив приватне домоволодіння. У селі Відрожденівське на Богодухівщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення. Також об 11:45 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено лікарню та авто швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Фото: Харківська прокуратура

Фото: Харківська прокуратура

У ніч на 5 січня російська армія завдала авіаційного удару по селищу Турове Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБу зруйновано житловий будинок, ще чотири пошкоджено.

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.