Сьогодні о 14:45 російський безпілотник влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі Харкова.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Попередньо, окупанти застосували безпілотник "Молния-1". Внаслідок удару пошкоджено будинок. Обійшлося без постраждалих.
"Сьогодні близько 12:15 окупанти вдарили FPV-дроном по с. Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Вибух пошкодив приватне домоволодіння. У селі Відрожденівське на Богодухівщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення. Також об 11:45 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено лікарню та авто швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
У ніч на 5 січня російська армія завдала авіаційного удару по селищу Турове Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБу зруйновано житловий будинок, ще чотири пошкоджено.
На щастя, внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.