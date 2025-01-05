У Лиманській громаді на Донеччині росіяни поранили двох людей

У селищі Зарічне Лиманської громаді на Донеччині через обстріли росіян поранені двоє людей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Ще двоє людей поранені на Донеччині - цього разу у Зарічному Лиманської громади. Селище потрапило під російський обстріл сьогодні ввечері. Поранень зазнали дві 64-річні жінки", - написав Філашкін у Telegram.

"Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь!", - додав голова ОВА.

Раніше сьогодні армія РФ атакувала Покровськ та Надіївку. В результаті п'ятеро цивільних дістали поранень.