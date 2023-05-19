Бійці 3 окремої штурмової бригади протягом 17-18 травня продовжили громити на Бахмутському напрямку 72-гу російську бригаду. Були розбиті та втікали з поля бою 1 і 2 роти цієї бригади.

Разом з ними тікали так звані Шторм-Z – найманці з числа злочинців, завербовані безпосередньо міністерством оборони, а не "групою Вагнера". Про це повідомив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький.

"Під час цих дводенних боїв бійці 3 штурмової бригади знищили більше 50 військовослужбовців противника. Захопили значну кількість трофеїв у вигляді техніки, озброєння та полонених", – зазначив він.

Захисники захопили деякі позиції ворога та просунулись на ділянці шириною 2 км та глибиною 700 м.

"Вся ця ділянка очищена від окупантів і надійно утримується українськими військовими", – додав Білецький.

Він наголосив, що противник – не тупий та боягузливий, як його показують деякі експерти, а впертий та жорстокий. Але захисники рухаються вперед і борються за кожен метр української землі.

Перші новини про просування Сил оборони в Бахмуті зʼявилися 9 травня. Стало відомо, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка. 10 травня Сирський підтердив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

У наступні дні українські воїни за 12-13 травня просунулись у Бахмуті углиб територій ворога на відстань до 2 км. 14 травня Ганна Маляр повідомила, що Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

16 травня в Міноборони повідомили, що протягом декількох останніх днів Збройні сили звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута приблизно на 20 квадратних кілометрів.

Учора речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, в боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон.