Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя є влучання у підприємство, загинула жінка (оновлено)

Зранку середи 1 листопада ворог атакував безпілотником Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки загинула 59-річна жінка. Поранені ще троє жінок 26, 52 та 62 років та 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство. Інформація уточнюється.

О 10:59 Лисак уточнив, що через ранкову атаку постраждали шестеро людей. Травмовані також 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Пошкоджені аптека, два магазини та п’ятиповерхівка.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни спрямували 25 артилерійських снарядів на Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. Люди не постраждали.