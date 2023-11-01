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Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя є влучання у підприємство, загинула жінка (оновлено)

Є поранені. 

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя є влучання у підприємство, загинула жінка (оновлено)
Фото: Сергій Лисак

Зранку середи 1 листопада ворог атакував безпілотником Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки загинула 59-річна жінка. Поранені ще троє жінок 26, 52 та 62 років та 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство. Інформація уточнюється.

О 10:59 Лисак уточнив, що через ранкову атаку постраждали шестеро людей. Травмовані також 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Пошкоджені аптека, два магазини та п’ятиповерхівка.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни спрямували 25 артилерійських снарядів на Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. Люди не постраждали.

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