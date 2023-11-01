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На Кіровоградщині уламки збитого безпілотника пошкодили залізничну контактну мережу

Обійшлося без постраждалих. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

На Кіровоградщині уламки збитого безпілотника пошкодили залізничну контактну мережу
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

На Кіровоградщині уламки збитого безпілотника пошкодили залізничну контактну мережу. 

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

“Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу”, - написав Райкович. 

За його інформацією, обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Нагадаємо, уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Сили ППО знищили 18 ворожих дронів та ракету Х-59.

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