ДБР підтвердило обшуки у справі щодо організації нардепом незаконного перетину кордону іншою особою

Чоловік за вказівкою парламентаря мав перегнати особисте авто депутата з Кишенева до Відня.

Державне бюро розслідувань підтвердило проведення обшуків у справі проти народного депутата щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

Пресслужба ДБР не назвала імені парламентаря, але опубліковані фото свідчать, що це Олександр Дубінський. Про обшуки в нього вранці писали УП і hromadske із посиланням на джерела.

У пресслужбі СБУ уточнили, що обшуки проходили в спільників нардепа. За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Слідчі дії пройшли за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Слідство підозрює, що нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до семи років тюрми.

Фото: ДБР

"За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини", – сказали в ДБР.

За даними слідства, родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

"Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи внесені в систему «Шлях» – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань", – додали в ДБР.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації "МЕДІАОБОРОНА". Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня.

Генпрокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський уже підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета.