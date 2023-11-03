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Уночі росіяни атакували Харків, є влучання в цивільну інфраструктуру

Також є влучання в Харківському районі. 

Уночі росіяни атакували Харків, є влучання в цивільну інфраструктуру
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Влучання зафіксовані в Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. Поранених немає, але вісім людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

"Цієї ночі, близько 00:45, ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці", – написав він уранці. 

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У ДСНС вранці додали, що в результаті ударів спалахнули п'ять пожеж. Наймасштабніша виникла у одному із районів Харкова. 

"Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м", – написали в ДСНС.

Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки ворога 22 жовтня було зруйновано інноваційний термінал Нової пошти в Харківській області. Загинули семеро працівників: Олександр Темніков, Дмитро Герасічкін, Артем Акопов, Олександр Біжанов, Владислав Панков, Олексій Єрмола, Максим Єфременко. 17 людей були поранені. Один із поранених, Максим Єременко, помер у лікарні. 

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