За добу ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 303270 (+850) осіб
- танків - 5265 (+24)
- бойових броньованих машин - 9901 (+24)
- артилерійських систем - 7328 (+36)
- РСЗВ - 854 (+4)
- засоби ППО - 566 (+0)
- літаків - 322 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7)
- крилаті ракети - 1551 (+2)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9691 (+33)
- спеціальна техніка - 1034 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.