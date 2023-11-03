За добу ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 303270 (+850) осіб

танків - 5265 (+24)

бойових броньованих машин - 9901 (+24)

артилерійських систем - 7328 (+36)

РСЗВ - 854 (+4)

засоби ППО - 566 (+0)

літаків - 322 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7)

крилаті ракети - 1551 (+2)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9691 (+33)

спеціальна техніка - 1034 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.