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За добу ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 303270 (+850) осіб
  • танків - 5265 (+24)
  • бойових броньованих машин - 9901 (+24)
  • артилерійських систем - 7328 (+36)
  • РСЗВ - 854 (+4)
  • засоби ППО - 566 (+0)
  • літаків - 322 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7)
  • крилаті ракети - 1551 (+2)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9691 (+33)
  • спеціальна техніка - 1034 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

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