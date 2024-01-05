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Суд призначив співзасновнику "Київгуми" арешт без права застави

СБУ підозрює компанію в постачанні товарів до Росії. 

Суд призначив співзасновнику "Київгуми" арешт без права застави
Фото: Ліга

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" – тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Там нагадали, що підозрюють компанію у постачанні товарів до Росії. "В результаті комплексних заходів було зібрано вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес з росією після початку повномасштабного вторгнення", – заявили в СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідство також встановило, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

СБУ стверджує, що отримала під час обшуків нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

  • Учора СБУ повідомила, що викрила українське підприємство на постачанні окупантам. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 представники фірми переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті. На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
  • У "Київгумі" натомість заявили про тиск з метою усунення від участі в тендерах. Гендиректор Андрій Острогруд сказав, що судові ухвали на обшуки датовані ще 22 грудня, але слідчі дії почалися 4 січня. Обшуки, за його словами, паралізували роботу компанії. Острогруд сказав, що постачання росіянам припинили в лютому 2022, і що іноземним фірмам, яким вони постачали свою продукцію, вони здійснювали ці постачання десяток років.
  • Джерела LB серед правоохоронців надали листування представників "Київгуми" з російською компанією. Згідно з наданими даними, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ". Так само вона писала й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд сьогодні обрав запобіжний захід – тримання під вартою. 
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