Суд призначив співзасновнику "Київгуми" арешт без права застави

СБУ підозрює компанію в постачанні товарів до Росії.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" – тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Там нагадали, що підозрюють компанію у постачанні товарів до Росії. "В результаті комплексних заходів було зібрано вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес з росією після початку повномасштабного вторгнення", – заявили в СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідство також встановило, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

СБУ стверджує, що отримала під час обшуків нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.