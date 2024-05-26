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На місці удару по харківському “Епіцентру” розібрали 30% завалів, 8 осіб вважаються зниклими безвісти

Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких ‒ за допомогою ДНК-тестів. 

На місці удару по харківському “Епіцентру” розібрали 30% завалів, 8 осіб вважаються зниклими безвісти
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Унаслідок вчорашнього обстрілу росіянами гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові загинуло 16 осіб, з них 12-річна дівчинка та її мама.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів”, ‒ зазначив він.

Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких ‒ за допомогою ДНК-тестів. 

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Вісім людей вважаються зниклими безвісти.

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. 

“Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів”, ‒ сказав очільник ОВА.

Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

  • Росія вдарила по гіпермаркету двома авіаційними бомбами КАБ, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки. Травмовано майже 70 осіб.
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