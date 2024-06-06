Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули авіабомбу "УМПБ Д-30" на житловий будинок біля Костянтинівки, постраждала дитина

Чоловік загинув на місці, трирічний хлопчик, його мама та бабуся отримали травми.

Росіяни скинули авіабомбу "УМПБ Д-30" на житловий будинок біля Костянтинівки, постраждала дитина
Фото: скріншот

5 червня російська армія скинула авіабомбу "УМПБ Д-30" на приватний будинок у селі Бересток, що біля Костянтинівки. Унаслідок авіаудару чоловік загинув на місці, трирічний син, мама й бабуся зазнали поранень.

Про це повідомляють у МВС України.

Під завалами зруйнованого росіянами будинку опинилися люди: 35-річний чоловік загинув. Трирічний хлопчик, його 33-річна мати та 61-річна бабуся госпіталізовані з травмами.  

У перші хвилини після авіаудару парамедики поліції та фахівці ДСНС розбирали уламки, діставали поранених, надавали медичну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies