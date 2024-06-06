Чоловік загинув на місці, трирічний хлопчик, його мама та бабуся отримали травми.

5 червня російська армія скинула авіабомбу "УМПБ Д-30" на приватний будинок у селі Бересток, що біля Костянтинівки. Унаслідок авіаудару чоловік загинув на місці, трирічний син, мама й бабуся зазнали поранень.

Про це повідомляють у МВС України.

Під завалами зруйнованого росіянами будинку опинилися люди: 35-річний чоловік загинув. Трирічний хлопчик, його 33-річна мати та 61-річна бабуся госпіталізовані з травмами.

У перші хвилини після авіаудару парамедики поліції та фахівці ДСНС розбирали уламки, діставали поранених, надавали медичну допомогу.