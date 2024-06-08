Російська армія вщент зруйнувала житловий будинок на Чернігівщині

Сьогодні російська армія вкотре обстріляла цивільне населення Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під ударом опинилися низка житлових будинків у центрі одного з сіл на прикордонні. На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські встановили, що внаслідок обстрілу один житловий будинок вщент зруйнований, ще щонайменше чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень.

Також ударами артилерії пошкоджена сільгосптехніка мирних жителів села.

“Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)”, ‒ зазначили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.