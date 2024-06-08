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Російська армія вщент зруйнувала житловий будинок на Чернігівщині

Під ударом опинилося село Новгород-Сіверського району.

Російська армія вщент зруйнувала житловий будинок на Чернігівщині

Сьогодні російська армія вкотре обстріляла цивільне населення Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 

Про це повідомили у Національній поліції.

Під ударом опинилися низка житлових будинків у центрі одного з сіл на прикордонні. На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські встановили, що внаслідок обстрілу один житловий будинок вщент зруйнований, ще щонайменше чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень. 

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Також ударами артилерії пошкоджена сільгосптехніка мирних жителів села. 

“Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)”, ‒ зазначили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

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