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ЗСУ за добу ліквідували ще 1270 окупантів

Також Сили оборони знищили 26 ворожих танків, 60 артсистем та п'ять одиниць спецтехніки.

ЗСУ за добу ліквідували ще 1270 окупантів
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгненні РФ втратила вже 518 560 військових, за добу Сили оборони знишили ще 1270 росіян.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13593 (+60) од,
  • РСЗВ – 1097 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2277 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2253 (+5)

Дані уточнюються. 

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