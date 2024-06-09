ЗСУ за добу ліквідували ще 1270 окупантів

Також Сили оборони знищили 26 ворожих танків, 60 артсистем та п'ять одиниць спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгненні РФ втратила вже 518 560 військових, за добу Сили оборони знишили ще 1270 росіян.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,

танків ‒ 7869 (+26) од,

бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,

артилерійських систем – 13593 (+60) од,

РСЗВ – 1097 (+2) од,

засоби ППО ‒ 836 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),

крилаті ракети ‒ 2277 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,

спеціальна техніка ‒ 2253 (+5)

Дані уточнюються.