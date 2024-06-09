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Російська армія за добу здійснила 429 ударів по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Російська армія за добу здійснила 429 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

За добу російська армія здійснила 429 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, 181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.

235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки. 

Відомо про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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