Російська армія за добу здійснила 429 ударів по Запорізькій області

Відомо про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За добу російська армія здійснила 429 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження житлових будинків.

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