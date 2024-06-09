Російська армія за добу здійснила 429 ударів по Запорізькій області

За добу російська армія здійснила 429 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження житлових будинків.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, 181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.
13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.
235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Відомо про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.