Росія атакувала населені пункти Донецької області, є жертви

З лінії фронту евакуйовано 67 людей, з них — 8 дітей.

Упродовж доби під ворожими обстрілами опинилися Краматорський та Бахмутський райони. Знищені житлові будинки, у Торецькій громаді загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Донейької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Терни і Зарічне. У Костянтинівській громаді пошкоджено 11 будинків: 6 у Марковому і 5 у Миколаївці.

У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів.

У Торецькій громаді Бахмутського району 1 людина загинула і 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. Одна людина поранена і пошкоджено будинок у Північному. Також пошкоджено 4 будинки у Неліпівці.

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано будинок.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 67 людей, у тому числі 8 дітей.