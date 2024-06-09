Резервів армії РФ не вистачить для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках – ISW

Російських резервів чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, не буде достатньо для одночасних наступальних операцій одразу на кілької напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тисяч осіб.

В ISW зазначають, що ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про те, що Росія набирає 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, оскільки значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що саме цих 30 тисяч військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт як заміна і підкріплення, і що російські зусилля з мобілізації дозволили окупантам створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

В середому кожне російське оперативне угруповання військ отримує від 1 000 до 1 500 військовослужбовців як заміну або підкріплення щомісяця і може отримати 2 000, якщо угруповання відповідає за інтенсивні наступальні операції.

В Україні та поблизу діють шість оперативних російських угруповань військ. Це означає, що російські війська отримують загалом від 6 000 до 12 000 нових військовослужбовців щомісяця.

Фахівці інституту вважають, що "російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади".

"Цих обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", – йдеться у звіті.