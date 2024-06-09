У порту Маріуполя помітили новий російський корабель

У порту Маріуполя помітили нове російське судно, яке прибуло з початку 2024 року. Корабель чекає на завантаження.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольский порт. Черговий мародер, зайшов в порт з вантажем. Після рейду на дві доби", — розповів він.
Як зазначив Андрющенко, корабель стояв на причалі під завантаження сипучих.
"Можете побачити — каолін та руда. Ніякого зерна. Проте, будуть звітувати про зерно. Нащо - побачимо", — констатував Андрющенко.
- За інформацією Спротиву, компанії окупантів вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської області як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад 6 млн. євро.