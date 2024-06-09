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У порту Маріуполя помітили новий російський корабель

Російське судно чекає на завантаження.

У порту Маріуполя помітили новий російський корабель
Фото: Петро Андрющенко

У порту Маріуполя помітили нове російське судно, яке прибуло з початку 2024 року. Корабель чекає на завантаження.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольский порт. Черговий мародер, зайшов в порт з вантажем. Після рейду на дві доби", — розповів він.

Як зазначив Андрющенко, корабель стояв на причалі під завантаження сипучих.

"Можете побачити — каолін та руда. Ніякого зерна. Проте, будуть звітувати про зерно. Нащо - побачимо", — констатував Андрющенко.

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