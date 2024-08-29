На Паралімпіаді-2024 збірна України виборола першу медаль

Збірна України здобула першу медаль на Паралімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Плавець Антон Коль здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій).

Для Антона Коля це третя Паралімпіада. Він дебютував на Паралімпіаді-2016 в Ріо, де посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині.

В Токіо-2020 він покращив результат і виборов дві срібні медалі.

У фіналі український спортсмен майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцю Франческо Беттелі, але на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника.