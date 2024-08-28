Паралімпіада-2024: усе, що потрібно знати

Логотип Паралімпійських ігор на Тріумфальній арці в Парижі, Франція, 24 липня 2024 року.

Як і Олімпіаду-2024, Паралімпійські ігри в Парижі вже охрестили унікальними. Франція тричі приймала ОІ, зокрема у 2024 році, а от Паралімпіада вперше пройде у цій державі. Скільки українських спортсменів виступатиме на турнірі, якою буде церемонія відкриття та чи допустили нейтральних паралімпійців з Росії та Білорусі – в матеріалі LB.ua.

Церемонія відкриття: не на Сені, але теж цікаво

Якщо ви думаєте, що після церемонії відкриття Олімпіади-2024 вас уже нічого не здивує, то помиляєтесь. Париж готовий знову дивувати.

Фото: EPA/UPG Вигляд запаленого паралімпійського котла в Бобіньї, передмістя Парижа, Франція, 27 серпня 2024 року.

Церемонія відкриття Паралімпіади знову проходитиме не на стадіоні. Цього разу в центрі уваги буде площа Згоди. У самому серці столиці – між Луксорським обеліском і Тріумфальною аркою – сотні тисяч людей зможуть стати головними свідками цього свята.

Цього разу парад делегацій проходитиме не на човнах – команди крокуватимуть від площі Клемансо Єлисейськими полями до самої площі Згоди. Участь у церемонії відкриття планують взяти майже 4 400 спортсменів.

Як повідомив головний режисер церемонії Тьєррі Ребуль, окрім звичних церемоніальних послідовностей, в чотирьох кутках площі Згоди будуть додані чотири сцени, на яких відбуватиметься абсолютно новий тип церемонії. Загалом 140 танцюристів, зокрема близько двадцяти людей з обмеженими можливостями, виступатимуть з цієї нагоди.

Тріумфальна арка – головна споруда Паралімпіади в Парижі

На Олімпіаді вся увага була прикута до Ейфелевої вежі, на яку вчепили олімпійські кільця, а на Паралімпійських іграх усе обертатиметься довкола Тріумфальної арки, яку прикрасять агітосом.

Фото: EPA/UPG Агітос на Паралімпійських ігор на Тріумфальній арці в Парижі, Франція, 24 липня 2024 року.

Агітос – це символ паралімпізму, який складається з трьох асиметричних півмісяців червоного, синього та зеленого кольорів. Їх назва походить з латинської мови й означає "я в русі". Форма символізує спортсменів, які рухаються до центральної точки, а три кольори – ті, що найчастіше використовуються у прапорах країн світу.

До речі, у 2012 році, агітос був розміщений на Тауерському мості в Лондоні, а у 2021-му – на Токійській затоці.

Фото: EPA/UPG Люди фотографуються з логотипом Паралімпійських ігор на площі Бастилії в Парижі, Франція, 15 липня 2024 року.

Цікаво, що зазвичай агітос з’являється у місті проведення змагань після церемонії закриття Олімпійських Ігор, але цього разу обидва символи (Олімпіади та Паралімпіади) знаходяться у столиці Франції одночасно. Їх неможливо не помітити, гуляючи Єлисейськими полями, адже вони здіймаються на висоту майже 50 метрів.

Медалі Паралімпіади

Як і Олімпійські медалі, нагороди Паралімпійських ігор теж містять у собі частинку Ейфелевої вежі, що додає нагородам особливого французького шарму.

Лицьова сторона є однаковою для Олімпійських та Паралімпійських ігор, з полірованим золотом. Це символізує Місто Світла, яке відбиває його, щоб змусити столицю сяяти.

Фото: EPA/UPG Медалі Параолімпійських ігор у Парижі 2024 під час їхньої презентації в штаб-квартирі Олімпійського комітету в Сен-Дені, Франція, 8 лютого 2024 року

А от на зворотному боці слова «Париж 2024», написані шрифтом Брайля (рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання сліпими та людьми з частковими та значними порушеннями зору – LB.ua).

Загалом у Парижі розіграють понад 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Українці на Паралімпіаді

На Паралімпійських іграх-2024 Україну представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків та 44 жінки. Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять — порушення розумово-фізичного розвитку.

Фото: Національний комітет спорту інвалідів України Паралімпійська збірна України.

Понад 23% членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ.

На Паралімпіаді-2024 наші спортсмени будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту — рекорд в паралімпійській історії нашої держави. Українці виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи.

Фото: IPC (International Paralympic Committee) Мар'яна Шевчук на чемпіонаті світу-2023.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Україна тоді стала шостою в медальному заліку.

«Нейтральні» на Паралімпіаді

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсменам з російським та білоруським паспортом дозволили виступати на Паралімпіаді.

Російські та білоруські паралімпійці будуть нейтральними, тобто не зможуть використовувати державну символіку своїх країн. Крім того, їхні результати не будуть враховані до медального заліку. Усього в Парижі виступить 90 нейтральних паралімпійців із російським паспортом та 8 – із білоруським.

Паралімпіада-2024 стартує з церемонії відкриття 28 серпня і триватиме до 8 вересня. За усіма важливими моментами змагань слідкуйте на LB.ua.