Сьогодні відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів "Зальцбург" - "Динамо"

Переможець потрапить до основного раунду ЛЧ, а команда, яка програє, восени гратиме в Лізі Європи.

Сьогодні о 22:00 відбудеться матч-відповідь 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому зіграють "РБ Зальцбург" і "Динамо".

У першому матчі перемогу здобула австрійська команда (2:0).

У Лізі чемпіонів "Динамо" спочатку розгромило "Партизан Белград" (6:2, 3:0), а потім завдало поразки шотландському "Рейнджерсу" (1:1, 2:0).

"РБ Зальцбург" стартував із Q3 Ліги чемпіонів і обіграв нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Переможець цього матчу потрапить до основного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, восени гратиме в основному раунді Ліги Європи.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet віддають перевагу "РБ Зальцбург". Коєфіцієнт на перемогу австрійської команди - 1,65, а на перемогу киян - 5,10. Нічію оцінюють у 4,35.