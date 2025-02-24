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​Фон дер Ляєн: Ми маємо бачити справжнє прагнення Росії до миру, тому поки зарано говорити про зняття санкцій

"Розмови можна буде вести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку Москви". 

​Фон дер Ляєн: Ми маємо бачити справжнє прагнення Росії до миру, тому поки зарано говорити про зняття санкцій
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що поки рано говорити про послаблення або зняття антиросійських санкцій, допоки триває її агресія проти України.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві. 

Фон дер Ляєн при цьому наголосила, що санкції мають великий вплив на економіку РФ. 

"Якщо Росія продемонструє фактами своє дійсне бажання миру, то тоді можна буде говорити про зняття санкцій. Спочатку ми маємо бачити справжнє прагнення РФ до миру. Наразі немає довготривалої угоди про мир. Томуще зарано говорити про потенційне зняття санкцій", - сказала вона.

"Розмови можна буде вести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку Москви", - додала вона. 

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