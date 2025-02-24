Норвегія виділяє Україні 1 млрд євро допомоги

Також країна відкрила прямий канал інвестицій у промисловість України, йдеться про виготовлення дронів.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" заявив, що у 2025 році його країна надасть Україні 1 мільярд євро на гуманітарні та цивільні потреби.

Крім того, Норвегія відкрила прямий канал інвестицій у промисловість України, пише LIGA.net.

За словами Стьоре, 1 млрд євро виділяють в рамках гуманітарної допомоги на підтримку цивільних. Допомога буде розподілена за наступними напрямками: енергетична безпека та енергопостачання, включаючи ядерну безпеку та закупівлю газу; гуманітарна допомога; оперативна підтримка та реабілітація; розвиток бізнесу та приватного сектору; громадянське суспільство.

Також виділено 4 млн євро фінансових гарантій.

"Я почув ваш запит про підтримку у сфері енергетики, про яку ви мені говорили кілька днів тому. Буде 300 млн євро – виділений пакет стосовно запиту підтримки енергетики", – зазначив Прем'єр.

Крім того, країна відкрила прямий канал інвестицій у промисловість України, зокрема це стосується дронів. На це буде виділено 300 млн євро.