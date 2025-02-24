​"Професор з окопів", посол України в Угорщині Федір Шандор відбув у Будапешт

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор вирушив до Будапешта для виконання своїх обов’язків.

Про це Шандор повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні ж з самого ранку я вирушаю в західному напрямку, до Будапешта, щоб вже не у пікселі, а як посол відстоювати інтереси України в Угорщині та розбудовувати добросусідство у Центральній Європі. Дякую за довіру Президенту України Володимиру Зеленському та Міністру закордонних справ Андрієві Сибізі. Для мене це честь, відповідальність та справа життя", - написав Шандор.

Він зазначив, що його пріоритети суголосні з щоденною роботою великої дипломатичної команди України.

"Це пріоритети країни у війні, яка прагне справедливого і сталого миру; України, яка впевнено прямує до ЄС і НАТО; держави, яка віддана реформам, верховенству права та правам людини, зокрема правам національних спільнот. Бачу потенціал українсько-угорської співпраці на всіх рівнях та зроблю все можливе, аби його використати на повну", - додав Шандор.

Ще в березні 2023 року Угорщина та Україна обговорювали кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.

У серпні 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак погодила призначення Шандора послом.

На початку 2024 року тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив дві причини затримки з призначенням Шандора.

Хто такий Федір Шандор