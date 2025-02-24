У Росії повідомили про третю від початку року атаку дронів на Рязанський НПЗ

Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії.

У РФ повідомляють про атаку на Рязанський НПЗ

У Росії повідомили про третю від початку року атаку на Рязанський нафтопереробний завод.

Як пише Astra, про це повідомили очевидці та місцеві ЗМІ.

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ у ніч на 24 лютого. У мережі опублікували кадри пожежі імовірно у районі нафтопереробного заводу. Офіційної інформації немає.

Раніше цей завод атакували у ніч на 24 січня, потім – на 26 січня.

А російська влада каже про начебто 20 збитих безпілотників.

Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії.