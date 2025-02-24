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У Росії повідомили про третю від початку року атаку дронів на Рязанський НПЗ

Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії. 

У Росії повідомили про третю від початку року атаку дронів на Рязанський НПЗ
У РФ повідомляють про атаку на Рязанський НПЗ
Фото: Astra

У Росії повідомили про третю від початку року атаку на Рязанський нафтопереробний завод.

Як пише Astra, про це повідомили очевидці та місцеві ЗМІ. 

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ у ніч на 24 лютого. У мережі опублікували кадри пожежі імовірно у районі нафтопереробного заводу. Офіційної інформації немає.

Раніше цей завод атакували у ніч на 24 січня, потім – на 26 січня.

А російська влада каже про начебто 20 збитих безпілотників. 

Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії. 

  • За даними джерел LB.ua, 24 січня цей завод атакували дрони СБУ та ССО. 
  • Цей НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. за даними співрозмовників, унаслідок удару там палають мінімум три резервуари. 
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