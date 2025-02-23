Головне за неділю, 23 лютого: форум "Україна. Рік 2025", пресконференція Зеленського, вибори в Німеччині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 23 лютого відбулося 47 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 лютого – в новині.

У соцмережах шириться відео розстрілу росіянами українських військовополонених на Курському напрямку, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами одного з українських бійців, це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

Лубінець звернувся з цього приводу до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У Києві відбувся форум "Україна. Рік 2025", що завершився пресконференцією президента Володимира Зеленського. Трансляцію вів Офіс президента.

Участь у форумі взяли керівники військових та державних інституцій, зокрема спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, керівник ГУР, керівник СБУ, голова СЗР, голова Офісу президента. Подібні заходи відбувалися і торік та в 2023-му – також до роковин повномасштабного нападу Росії.

Президент почав свій виступ на пресконференції з анонсу саміту за участі 13 лідерів, зокрема керівництва ЄС і глав Балтійських країн.

Україна має запаси титану, літію, урану і рідкісноземельних металів, сказала віцепремʼєрка Юлія Свириденко на форумі “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на запитання LB.ua

Завданням є не просто експорт сировини, а залучення інвестицій у переробку і розробку родовищ. Насамперед треба оновити геологічну інформацію.

Докладніше – в новині.

Угоду зі США про корисні копалини підписуватиме уповноважена особа, хто конкретно – вирішать тоді, коли угоду напрацюють.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак, який бере участь у переговорах із американцями, сказав на форумі “Україна. Рік 2025” у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua. Він також сказав, що другий раунд переговорів зі США буде вже сьогодні.

Україна розглядає можливість закордонних інвестицій як певний елемент гарантій безпеки, який може працювати в загальній структурі гарантій.

"Ніхто не відмовлявся ні від чого, іде нормальний робочий процес. Угода повинна відповідати національним інтересам України і бути цікавою нашим партнерам", – сказав голова ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання шефредакторки LB.ua на пресконференції, заявив, що українська сторона готова зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, фіналізувати угоду про корисні копалини і ратифікувати її.

Якщо парламентарі на цьому “будуть гратись, то хай знають, що це серйозні речі”, наголосив Зеленський.

“Ми готові проговорити формат (угоди про надра), що ми отримуємо і як ми віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді. Що стосується ратифікації цієї угоди. Значить, дійсно, якщо це угода і там немає цифр, конкретних цифр, то я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламенту України. Хоча я не проти (ратифікації у Верховній Раді)”, ‒ заявив президент.

Інші резонансні заяви українських високопосадовців – в наших новинах.

На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер Фрідріх Мерц заявив, що головна мета — досягти незалежності від США.

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