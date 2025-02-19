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Українські ветерани зможуть навчатися гуманітарному розмінуванню у Сербії

Мінветеранів та Центр розмінування Сербії домовилися співпрацювати. 

Українські ветерани зможуть навчатися гуманітарному розмінуванню у Сербії
Розмінування земель Харківщини, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Українські ветерани зможуть навчатися гуманітарному розмінуванню у Сербії.

Як повідомила пресслужба Мінветеранів, про це домовилися заступниця профільного українського міністра Юлія Кіріллова із послом Сербії в Україні Андоном Сапунджи та представниками Центру розмінування Сербії. 

Сербська сторона висловила готовність сприяти професійній підготовці українських ветеранів війни, як чоловіків, так і жінок, у сфері гуманітарного розмінування. 

Ветерани зможуть отримати необхідні знання, ознайомитися із національними стандартами протимінної діяльності та пройти сертифікацію, що відкриє їм нові кар’єрні можливості. 

Водночас це допоможе зміцнити національну систему розмінування, адже досвідчені фахівці зможуть працювати над безпекою звільнених територій.

Мінветеранів та Центр розмінування Сербії домовилися про подальше налагодження співпраці у рамках підготовки фахівців із розмінування з-поміж ветеранів війни. 

  • Станом на кінець січня цього року в Україні налічувалося вже 80 операторів протимінної діяльності.
  • Від початку вторгнення сапери знищили понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів та знешкодили 18,5 тонн вибухових речовин. 
  • У бюджеті на 2025 рік на розмінування сільськогосподарських земель закладено 1 млрд гривень.
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