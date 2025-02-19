Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки затримала ще двох інформаторів ФСБ на Харківщині.

За даними слідства, на замовлення ворога вони намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні і передавали цю інформацію рашистам.

Як встановило розслідування, зловмисниками виявилися жителі Харкова. Вони діяли порізно і були завербовані ворогом через Телеграм-канали.

Один із фігурантів – колишній викладач місцевого вишу. На замовлення окупантів він збирав геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів оборонців Харкова.

Для цього інформатор на своєму авто об’їжджав північні околиці міста, приховано фіксував розташування українських захисників, а потім «звітував» до ФСБ.

Ще один фігурант – охоронець місцевого готелю, який під виглядом прогулянок шпигував за пунктами тимчасового базування Сил оборони на території громади.

Отримані відомості інформатор месенджером направляв своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та скріншотів гугл-карт із позначками потенційних цілей.

Кіберфахівці СБУ викрили обох зловмисників, задокументували їхню підривну діяльність і затримали за місцями проживання.

Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідних напрямках.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.