Головне за ніч та ранок середи, 19 лютого: обстріл Одеси, понад 150 боєзіткнень, Келлог у Києві

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи на Сизранському НПЗ, ексклюзивне інтерв’ю голови КМВА Тимура Ткаченка.

До Києва прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

На вокзалі Келлога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що “це шанс провести хороші потенційні переговори”. "Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії - слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", - сказав Келлог.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 156 боєзіткнень, 50 - на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 російських окупантів, 19 танків, 23 бронемашини. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України 862 390 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 19 лютого в Одесі пролунали вибухи, повідомляло Суспільне.

“Пізніше у частині міста почались перебої зі світлом. Наші читачі також повідомляють про відключення світла у деяких районах”, - йшлося у повідомленні.

Згодом міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що один з густонаселених районів зазнав масованого удару російських безпілотників. Станом на 8 годину відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дитину. Усі госпіталізовані в середньому стані.

У великій частині будинків було відсутнє постачання води, електроенергії та тепла. Без обігріву залишилися лікарні, поліклініки та інші об'єкти соціальної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Станом на 5 ранку без світла та опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон на понад 500 будинків - загалом понад 250 тисяч жителів. Суттєвих пошкоджень зазнали дитяча поліклініка та дитячий садок. Заклади освіти, що залишилися без світла та тепла, не прийматимуть дітей 19 лютого.

Сили ППО вночі збили 106 російських безпілотників із 167.

Унаслідок атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Більше інформації – в новині.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко сказав, що після призначення на посаду він дзвонив меру Віталію Кличку і вони домовилися про взаємодію. Тому для нього була "досить дивною" заява про блокування ухвалення рішень і тиск на місцеве самоврядування.

У інтерв'ю шеф-редакторці Соні Кошкіній на каналі LB live Ткаченко сказав, що він не вважає, що є блокування і тиск.

Він переконаний, що працює винятково в межах законодавства і працює з тими інструментами, які в нього є. На думку Ткаченка, він не зробив жодного кроку "незаконного".

Подробиці – в інтерв’ю.

У Самарській області Росії внаслідок атаки БПЛА є влучання у Сизранський нафтопереробний завод.

Атаку на підприємство у соцмережах підтвердив губернатор регіону. Масштаби пошкоджень не розголошуються, проте місцеві жителі писали про щонайменше три гучні вибухи.

Сизранський НПЗ належить "Роснефті" і має потужність близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Штат підприємства налічує понад 2 тисяч співробітників - за інформацією губернатора, постраждалих після дронової атаки немає.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав пресконференцію за підсумками переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії, під час якої висунув вимогу для долучення України до мирного процесу.

Республіканець заявив, що має "набагато більше впевненості" у досягненні угоди про припинення війни після зустрічі в Ер-Ріяді без України, яку він охарактеризував як "дуже хорошу".

У відповідь на запитання щодо "розчарування та відчуття зради", які можуть панувати в українців через відмежування від процесу перемовин, Трамп заявив, що сам є розчарованим, бо "Україна мала місце за столом переговорів упродовж трьох років і задовго до того" і "навіть напів вмілий перемовник міг би все владнати дуже давно без втрати великої кількості територій, втрати життів та міст".

Трамп також фактично поставив участь України у перемовинах щодо власного майбутнього в залежність від проведення виборів, бездоказово стверджуючи, що Володимир Зеленський "має підтримку лише 4% населення" і дорікнувши в тому, що Президент України "не знає, де половина грошей, які виділили Сполучені Штати".

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