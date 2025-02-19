На Уманщині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено вісім будинків, три людини постраждали

На Уманщині внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджено вісім будинків, три людини постраждали.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
“Знову ніч із тривогою в майже шість годин в області. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки. Цього разу вони знищили 7 російських БпЛА в межах нашої території”, – повідомив Табурець.
За його інформацією, на Уманщині уламками "шахеда" пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах.
Медики "швидкої" оглянули трьох людей. У них - гостра реакція на стрес. Від госпіталізації відмовились.
Зазначимо, Сили ППО вночі збили над Україною 106 російських безпілотників із 167. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.