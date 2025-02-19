На Уманщині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено вісім будинків, три людини постраждали

У постраждалих – гостра реакція на стрес.

На Уманщині внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджено вісім будинків, три людини постраждали.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Знову ніч із тривогою в майже шість годин в області. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки. Цього разу вони знищили 7 російських БпЛА в межах нашої території”, – повідомив Табурець.

За його інформацією, на Уманщині уламками "шахеда" пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах.

Медики "швидкої" оглянули трьох людей. У них - гостра реакція на стрес. Від госпіталізації відмовились.

Зазначимо, Сили ППО вночі збили над Україною 106 російських безпілотників із 167. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.