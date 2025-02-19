Ткаченко: неможливість відновлення будинку в Києві після удару мала встановити експертиза, я її не бачив

Він розповів, що йому передали інформацію про нібито неможливість відновити цей будинок технічно. Але він поки "не розібрався з цим питанням досконально".

Київська міська військова адміністрація вивчає, чи справді неможливо відновити зруйнований у 2022-му російським ударом будинок на Жилянській. Щоб відбудувати будинок, потрібна згода всіх власників, сказав голова КМВА Тимур Ткаченко у розмові з шеф-редакторкою lb.ua Сонею Кошкіною.

Він розповів, що йому передали інформацію про нібито неможливість відновити цей будинок технічно. Але він поки "не розібрався з цим питанням досконально".

"Щоб визначити, що будинок не може бути відновлений повністю, має бути експертиза. Я її поки не бачив. На мою думку, відновити можна будь-який об'єкт", – сказав Ткаченко.

Він не бачив експертизи, що будівлю на Жилянській не можна відновити або на його місці не можна звести новий.

На Банковій пошкоджена архітектурна пам'ятка, і для відновлення цієї оселі треба пройти бюрократичний шлях. До цього часу власники пошкоджених квартир навіть не зможуть отримати компенсації.

"Але процес іде, міська влада співпрацює з державною", – сказав Ткаченко.