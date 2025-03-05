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​За три роки війни Росія майже 7 тисяч разів застосувала боєприпаси з хімречовинами

Медичну допомогу надавали майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння. 

​За три роки війни Росія майже 7 тисяч разів застосувала боєприпаси з хімречовинами
Ілюстративне фото
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Від початку широкомасштабного вторгнення підтверджено понад 6 900 випадків застосування російськими військами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

"За час широкомасштабної війни вже надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною", - розповів він. 

Раніше дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили застосування Росією хімзброї в Україні. Зокрема - гранат, що містять заборонені хімічні речовини. Такі дії РФ є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

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