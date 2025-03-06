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Державна поштова служба Данії припинить доставку листів до кінця року

Обсяг листування у країні знизився на 90% зниження з початку століття.

Державна поштова служба Данії припинить доставку листів до кінця року
Фото: dejligedays.com

Державна поштова служба Данії PostNord припинить доставку всіх листів наприкінці 2025 року, пише BBC, зазначаючи, що обсяг листування у країні знизився на 90% зниження з початку століття.

1500 поштових скриньок у Данії почнуть зникати з початку червня.

Поштові служби стикаються з проблемою скорочення обсягів листів у всій Європі. Німецька Deutsche Post заявила про скорочення 8000 робочих місць. У Deutsche Post працює 187 000 осіб, і представники персоналу заявили, що побоюються подальших скорочень.

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У Данії протягом 400 років до кінця 2023 існувала універсальна поштова служба, але з поширенням послуг цифрової пошти використання листів різко скоротилося. Державні служби надсилають повідомлення через Digital Post або інші платформи, і PostNord Denmark заявляє, що ринок листів більше не приносить прибутку.

Кількість листів скоротилася з початку століття з 1,4 млрд до 110 млн минулого року.

Рішення найбільше торкнеться людей похилого віку. Хоча 95% датчан користуються цифровою поштою, за повідомленнями, 271 000 людей все ще покладаються на фізичну пошту.

Міністр транспорту Томас Даніельсен водночас заявив, що листи, як і раніше, можна надсилати та отримувати. Приватна компанія заявила, що готова взяти на себе доставку.

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