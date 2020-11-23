В Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні провели 25 253 ПЛР-тестувань і виявили 10 945 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.
Найбільшу кількість випадків коронавірусної недуги підтвердили у Києві (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Також повідомляється, що за минулу добу госпіталізовано 1 165 осіб. Одужало 4 143 пацієнти. Зафіксовано 124 пов’язаних з коронавірусною недугою смерті.
За весь час пандемії в Україні захворіло 635 689 осіб, одужало – 291 060. Зафіксовано 11 075 летальних випадків.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 60 218 випадків;
- Вінницька область – 15 476 випадків;
- Волинська область – 21 864 випадки;
- Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
- Донецька область – 20 262 випадки;
- Житомирська область – 26 966 випадків;
- Закарпатська область – 21 538 випадків;
- Запорізька область – 24 442 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
- Київська область – 31 212 випадків;
- Кіровоградська область – 4 358 випадків;
- Луганська область – 5 679 випадків;
- Львівська область – 41 279 випадків;
- Миколаївська область – 15 320 випадків;
- Одеська область – 37 901 випадків;
- Полтавська область – 18 557 випадків;
- Рівненська область – 28 194 випадки;
- Сумська область – 23 167 випадки;
- Тернопільська область – 25 813 випадків;
- Харківська область – 51 637 випадків;
- Херсонська область – 8 704 випадки;
- Хмельницька область – 26 430 випадків;
- Черкаська область – 18 292 випадки;
- Чернівецька область – 31 369 випадків;
- Чернігівська область – 15 061 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, в Україні підтвердили 12 079 нових випадків коронавірусу, зафіксували 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.
Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.