За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення.

Служба безпеки України затримала мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого "МДБ ДНР". Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у червні СБУ заявила про запобігання підпалу одеської мечеті неонацистами.Теракт планували до дня кримськотатарського прапора. У ніч із 25 на 26 червня співробітники СБУ затримали в центрі Одеси двох учасників неонацистської організації при спробі підпалу культової ісламської споруди з використанням двох пляшок із запальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув в Україну після тривалого проживання у РФ.